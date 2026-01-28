¿Cuándo es el Día de los Patrimonios en Verano 2026? Así puedes revisar los horarios y actividades

28 en. 2026 - 12:00 hrs.

Este fin de semana, Chile se prepara para la primera edición del Día del Patrimonio en Verano, una iniciativa que busca acercar la cultura y la historia a la ciudadanía aprovechando la temporada estival. Si tienes planeado salir, aquí te dejamos los detalles claves.

¿Qué es el Día de los Patrimonios en Verano?

A diferencia de la celebración tradicional en mayo, esta versión se enfocará en los espacios al aire libre, recorridos nocturnos y experiencias para aprovechar el buen clima. El objetivo es el mismo: que las personas puedan visitar los espacios culturales con actividades de forma gratuita.

¿Cuándo es el Día de los Patrimonios en Verano 2026?

Esta nueva iniciativa se realizará este sábado 31 de enero a lo largo de todo Chile.

En la Región Metropolitana, uno de los mayores atractivos siempre es el Palacio de La Moneda, que abrirá sus puertas para visitas guiadas entre las 12:30 y las 19:30 horas.

En regiones la oferta es igual de potente. En Valparaíso, la Biblioteca Santiago Severín realizará un taller de cómics a las 15:00 horas. Además de recorridos por los barrios patrimoniales, talleres, y exposiciones especiales para niños y adultos.

¿Cómo puedo saber qué actividades hay en mi región?

Debes ingresar al sitio web oficial del Día de los Patrimonios (clic aquí). Allí encontrarás un buscador interactivo donde puedes filtrar por región, comuna y tipo de actividad que buscas, que puede ser presencial u online.

¿Es necesario inscribirse para asistir?

Si bien en todas partes la entrada es gratuita, muchos recorridos por edificios gubernamentales o talleres con cupos limitados requieren una inscripción previa en el sitio web. Las demás actividades al aire libre suelen ser por orden de llegada.

Recomendaciones para tu ruta patrimonial:

Planifica con tiempo: Las actividades más populares como las visitas al Palacio de La Moneda o museos nacionales y talleres suelen agotar sus cupos rápidamente. Revisa los horarios de las actividades nocturnas y planifica la vuelta a casa

Las actividades más populares como las visitas al Palacio de La Moneda o museos nacionales y talleres suelen agotar sus cupos rápidamente. Revisa los horarios de las actividades nocturnas y planifica la vuelta a casa Protégete del calor: Se esperan altas temperaturas, así que asegurate de llevar tu botella de agua, usar protector solar, preferir actividades bajo techo o con sombra al mediodía.

Puedes revisar todas las actividades e instituciones participantes en el portal oficial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio o en diadelospatrimonios.cl.

