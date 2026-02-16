Bono Marzo 2026: ¿Dónde puedo revisar si me corresponde el primer pago?

16 feb. 2026 - 17:30 hrs.

Este lunes 16 de febrero comenzó el proceso para la primera entrega del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio también conocido como Bono Marzo.

Este aporte, cuyo objetivo es apoyar económicamente a las familias de menores ingresos del país, se distribuye a través de tres fechas de pago, según el tipo de beneficiario.

Cabe recordar que el beneficio se otorga de forma automática a las familias que, al 31 de diciembre, cumplan con uno de los siguientes requisitos: recibir el Subsidio Familiar, contar con pagos de de Asignación Familiar o Maternal, o pertenecer a los programas Chile Solidario o Seguridades y Oportunidades.

Dónde revisar si recibo el Bono Marzo 2026

Los interesados en el Bono Marzo 2026 pueden revisar si les corresponde el primer pago en el portal del aporte (clic acá), ingresando el RUT y fecha de nacimiento.

Aporte Familiar Permanente

Fechas de pago del Bono Marzo 2026

Según lo informado por el Instituto de Previsión Social (IPS), los dos restantes pagos se distribuyen de la siguiente manera:

2 de marzo : para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares.

: para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares. 16 de marzo: para trabajadores y pensionados por entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Este es el monto del Bono Marzo 2026

Para este año se reajustó el monto del Bono Marzo, pasando de $64.574 a $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de ayuda que reciba cada hogar.

Este dinero se deposita directamente a la CuentaRUT de BancoEstado o bien a la cuenta bancaria registrada. De igual forma, se puede cobrar de forma presencial en oficinas del IPS.

Ver esta publicación en Instagram

