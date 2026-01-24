Programación de Mega para este domingo 25 de enero: ¿A qué hora ver "Unidos por Ñuble y Biobío"?

24 en. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 25 de enero, Mega tiene preparada una programación especial con la emisión de "Unidos por Ñuble y Biobío".

Esta transmisión especial busca fomentar la donación para apoyar a las familias afectadas por los incendios en las regiones mencionadas.

Más tarde, disfruta de una nueva edición de Atrapados 133, espacio conducido por Lucho Ugalde que exhibe la peligrosa labor de Carabineros contra los delincuentes del país.

Finalmente, no te pierdas un nuevo capítulo de El Internado, donde una intensa competencia dejará a un nuevo eliminado.

Programación de Mega para este domingo 25 de enero

Todo sobre Programación