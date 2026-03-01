Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este lunes 2 de marzo: Mira el horario de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Paillafil
Programación de Mega para este lunes 2 de marzo: Mira el horario de Reunión de Superados Mega

¡Comienza la primera semana de marzo con todo! No te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.

En El Jardín de OliviaBastián (Alonso Quintero) atacará a su Luis Emilio (Alejandro Trejo) por asustar a Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Lo más visto

Y en el bloque nocturno, podrás disfrutar de nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, donde Matilde (Ignacia Baeza) se quitará el anillo tras aceptar la salida con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Mega

Mientras que la jornada se cerrará con un imperdible capítulo de El Internado.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 2 de marzo?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto