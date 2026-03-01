Programación de Mega para este lunes 2 de marzo: Mira el horario de Reunión de Superados
Mega
¡Comienza la primera semana de marzo con todo! No te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.
En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) atacará a su Luis Emilio (Alejandro Trejo) por asustar a Jessica (Ignacia Sepúlveda).
Y en el bloque nocturno, podrás disfrutar de nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, donde Matilde (Ignacia Baeza) se quitará el anillo tras aceptar la salida con Juan de Dios (Jorge Arecheta).
Mientras que la jornada se cerrará con un imperdible capítulo de El Internado.
¿Cómo es la programación de Mega este lunes 2 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
