Programación de Mega para este domingo 1 de marzo: Revisa el horario del nuevo capítulo de El Internado
Este domingo 1 de marzo, Mega tiene preparada para ti una espectacular parrilla programática llena de entretenimiento, viajes y noticias.
Luego de informarte con Meganoticias Siempre Juntos, podrás pasar la tarde disfrutando del bloque cultural, que parte con De Paseo y finaliza con Acceso a lo Nuestro.
En la noche disfrutarás de una nueva edición de Atrapados 133, espacio conducido por Lucho Ugalde, para luego dar paso a un nuevo capítulo de El Internado, donde nuevas estrategias podrían provocar un inesperado cambio de bandos dentro del encierro.Ir a la siguiente nota
Programación de Mega para este domingo 1 de marzo
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Aventuras por Chile: 17:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 18:00 horas.
- Acceso a lo Nuestro: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:15 horas.
- El Internado: 23:00 horas.
