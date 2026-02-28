Logo Mega

Programación de Mega para este domingo 1 de marzo: Revisa el horario del nuevo capítulo de El Internado

  • Por Sebastián Paillafil
Este domingo 1 de marzo, Mega tiene preparada para ti una espectacular parrilla programática llena de entretenimiento, viajes y noticias.

Luego de informarte con Meganoticias Siempre Juntos, podrás pasar la tarde disfrutando del bloque cultural, que parte con De Paseo y finaliza con Acceso a lo Nuestro.

En la noche disfrutarás de una nueva edición de Atrapados 133, espacio conducido por Lucho Ugalde, para luego dar paso a un nuevo capítulo de El Internado, donde nuevas estrategias podrían provocar un inesperado cambio de bandos dentro del encierro.

