Programación de Mega para este sábado 7 de marzo: ¿A qué hora ver el segundo capítulo de Detrás de la Quinta?
Mega
El fin de semana empieza con todo en Mega, con una programación en la que podrás viajar, conocer nuevos lugares y entretenerte.
En la tarde, disfruta de toda la cultura con programas como Viajando Ando, Nuestras Fiestas y Acceso a lo nuestro.
Y ya en la noche, se viene el segundo capítulo de esta temporada de Detrás de la Quinta, donde podrás revivir la rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026.
La programación de Mega para este sábado 7 de marzo
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 15:00 horas.
- Viajando Ando: 16:00 horas.
- De aquí vengo yo: 17:00 horas.
- Bajo el Mismo Techo "Mi Querida Familia": 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás de la Quinta: 22:30 horas.
