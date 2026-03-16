Programación de Mega para este martes 17 de marzo: ¿Cuál será el horario de Reunión de Superados?

16 mar. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 17 de marzo, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llegará hasta la oficina de la fiscal Montes (Susana Hidalgo) para amenazarla.

La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 17 de marzo?

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