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Programación de Mega para este martes 17 de marzo: ¿Cuál será el horario de Reunión de Superados? mega

Programación de Mega para este martes 17 de marzo: ¿Cuál será el horario de Reunión de Superados?

  • Por Mega

Este martes 17 de marzo, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de OliviaLuis Emilio (Alejandro Trejo) llegará hasta la oficina de la fiscal Montes (Susana Hidalgo) para amenazarla. 

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La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.

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¿Cómo es la programación de Mega este martes 17 de marzo?

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