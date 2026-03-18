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Programación de Mega para este jueves 19 de marzo: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia? mega

Programación de Mega para este jueves 19 de marzo: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

  • Por Mega

¡Atención, fanáticos! Este jueves 19 de marzo podrás disfrutar de nuevas entregas de tus teleseries favoritas de Mega.

En El Jardín de OliviaClemente (Pipo Gormaz) le expresará a la fiscal Montes (Susana Hidalgo) sus dudas sobre culpabilidad de Raúl (César Caillet).

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Y durante la franja nocturna, tendremos nuevos episodios claves en Aguas de Oro y Reunión de Superados, mientras El Internado vivirá un capítulo que reordenará las relaciones y tensará aún más la convivencia entre los participantes.

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¿Cómo es la programación de Mega este jueves 19 de marzo?

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