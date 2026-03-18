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Programación de Mega para este jueves 19 de marzo: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?
¡Atención, fanáticos! Este jueves 19 de marzo podrás disfrutar de nuevas entregas de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le expresará a la fiscal Montes (Susana Hidalgo) sus dudas sobre culpabilidad de Raúl (César Caillet).
Y durante la franja nocturna, tendremos nuevos episodios claves en Aguas de Oro y Reunión de Superados, mientras El Internado vivirá un capítulo que reordenará las relaciones y tensará aún más la convivencia entre los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 19 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:25 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:10 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play Verano: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:40 horas.
- Reunión de Superados: 22:25 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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