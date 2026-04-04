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Programación de Mega para este domingo 5 de abril: Conoce el horario de Atrapados 133 mega

Programación de Mega para este domingo 5 de abril: Conoce el horario de Atrapados 133

  • Por Mega

Este domingo 5 de abril Mega emitirá una programación especial dedicado al deporte y la entretención.

A partir de las 14:30 horas, podrás ver en enfrentamiento del fútbol femenino entre Universidad Católca y Universidad de Chile.

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Y en el horario prime, el canal emitirá nuevos y emocionantes capítulos de Atrapados 133 y El Internado.

¿Cómo es la programación de Mega este domingo 5 de abril?

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