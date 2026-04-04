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Programación de Mega para este domingo 5 de abril: Conoce el horario de Atrapados 133
Este domingo 5 de abril Mega emitirá una programación especial dedicado al deporte y la entretención.
A partir de las 14:30 horas, podrás ver en enfrentamiento del fútbol femenino entre Universidad Católca y Universidad de Chile.
Y en el horario prime, el canal emitirá nuevos y emocionantes capítulos de Atrapados 133 y El Internado.
¿Cómo es la programación de Mega este domingo 5 de abril?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Futbol Femenino Universidad Católica vs. Universidad de Chile: 14:30 horas.
- Detrás del Muro (Lo Mejor): 17:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:15 horas.
- El Internado: 23:00 horas.
- Dale Play (lo mejor): 00:45 horas.
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