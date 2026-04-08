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Programación de Mega para este jueves 9 de abril: Conoce el horario de Reunión de Superados
¡Atención, fanáticos! Este jueves 9 de abril podrás disfrutar de nuevas entregas de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) explotará al enterarse que su padre es el verdadero culpable de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), tanto así que buscará confrontarlo directamente.
Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 9 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play Verano: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:40 horas.
- Reunión de Superados: 22:25 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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