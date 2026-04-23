Programación de Mega para este viernes 24 de abril: Conoce el horario de Detrás del Muro
Mega prepara una noche cargada de emociones este viernes 24 de abril, con una programación que mezclará tensión y humor en pantalla.
En El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) protagonizará un momento que esperaba hace muchos años: la detención de Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres).
Más tarde, el bloque nocturno dará paso al humor con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que tendrá a Francisco Saavedra como gran invitado.
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 24 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Reunión de Superados (lo mejor): 00:30 horas.
