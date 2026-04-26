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Programación de Mega para este lunes 27 de abril: ¿Cuál es el horario de El Jardín de Olivia? Mega

Programación de Mega para este lunes 27 de abril: ¿Cuál es el horario de El Jardín de Olivia?

  • Por Matías Rivera

Mega encenderá la pantalla este lunes 27 de abril con una jornada marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) descubrirá que Burgos (Juan Carlos Cáceres) está detenido. 

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Mientras que en la noche vienen nuevos episodios de Aguas de Oro Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

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¿Cómo es la programación de Mega este lunes 27 de abril?

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