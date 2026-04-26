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Programación de Mega para este lunes 27 de abril: ¿Cuál es el horario de El Jardín de Olivia?
Mega encenderá la pantalla este lunes 27 de abril con una jornada marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) descubrirá que Burgos (Juan Carlos Cáceres) está detenido.
Mientras que en la noche vienen nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este lunes 27 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Aniversario de Carabineros: 10:30 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:50 horas.
- Reunión de Superados: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.