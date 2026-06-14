Programación de Mega para este lunes 15 de junio: ¿Cuándo se emitirá Reunión de Superados?

14 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 15 de junio, Mega dará inicio a una nueva semana de programación con una jornada marcada por importantes acontecimientos en sus principales producciones de ficción y reality.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, en el que Christian (Juan José Gurruchaga) querrá destruir la credibilidad de Raúl (César Caillet) y la mejor forma es hacerlo a través de sus adicciones.

Más adelante, la programación continuará con una nueva entrega de la teleserie Reunión de Superados, para luego dar paso a otro capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes continuarán enfrentando conflictos, reencuentros y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones dentro del encierro.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 15 de junio?

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