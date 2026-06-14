Programación de Mega para este lunes 15 de junio: ¿Cuándo se emitirá Reunión de Superados?
Este lunes 15 de junio, Mega dará inicio a una nueva semana de programación con una jornada marcada por importantes acontecimientos en sus principales producciones de ficción y reality.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, en el que Christian (Juan José Gurruchaga) querrá destruir la credibilidad de Raúl (César Caillet) y la mejor forma es hacerlo a través de sus adicciones.
Más adelante, la programación continuará con una nueva entrega de la teleserie Reunión de Superados, para luego dar paso a otro capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes continuarán enfrentando conflictos, reencuentros y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones dentro del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 15 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:20 horas.
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