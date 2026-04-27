¿Qué teleseries se emitirán este feriado? Revisa la programación de Mega para este viernes 1 de mayo

27 abr. 2026 - 14:00 hrs.

¡Se viene con todo este nuevo feriado! Llegó mayo y Mega tiene una programación preparada para todos sus espectadores que combina actualidad, drama, humor y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del espectáculo.

Luego de una mañana cargada de noticias con Meganoticias Siempre Juntos y Meganoticias Alerta, llega un nuevo episodio de El Jardín de Olivia.

Además, en el horario prime podrás disfrutar de una nueva entrega de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 1 de mayo?

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