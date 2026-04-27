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¿Qué teleseries se emitirán este feriado? Revisa la programación de Mega para este viernes 1 de mayo Mega

¿Qué teleseries se emitirán este feriado? Revisa la programación de Mega para este viernes 1 de mayo

  • Por Sebastián Paillafil

¡Se viene con todo este nuevo feriado! Llegó mayo y Mega tiene una programación preparada para todos sus espectadores que combina actualidad, drama, humor y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del espectáculo.

Luego de una mañana cargada de noticias con Meganoticias Siempre Juntos y Meganoticias Alerta, llega un nuevo episodio de El Jardín de Olivia.

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Además, en el horario prime podrás disfrutar de una nueva entrega de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé

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¿Cómo es la programación de Mega este viernes 1 de mayo?

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