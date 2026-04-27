Programación de Mega para este martes 28 de abril: A esta hora se emitirá Aguas de Oro

27 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 28 de abril, Mega presentará una jornada marcada por momentos decisivos en sus teleseries, con historias que avanzan hacia puntos cada vez más intensos para sus protagonistas.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) pasará sus primeras horas en la cárcel, donde sufrirá un inevitable golpe de realidad.

Más tarde, en la franja nocturna, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán desarrollando sus principales conflictos, mientras que El Internado sumará un nuevo episodio en el que las tensiones dentro del encierro seguirán en aumento.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 28 de abril?

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