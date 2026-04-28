Programación de Mega para este miércoles 29 de abril: Conoce el horario de Reunión de Superados

28 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 29 de abril, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) vivirá en carne propia las crueles reglas de la cárcel y en las que él no tiene poder alguno.

Y en el bloque nocturno, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán profundizando sus tramas, mientras que El Internado estrenará un nuevo episodio donde la convivencia seguirá marcada por crecientes tensiones dentro del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 29 de abril?

Todo sobre Programación