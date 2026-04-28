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Programación de Mega para este miércoles 29 de abril: Conoce el horario de Reunión de Superados mega

Programación de Mega para este miércoles 29 de abril: Conoce el horario de Reunión de Superados

  • Por Mega

Este miércoles 29 de abril, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de OliviaLuis Emilio (Alejandro Trejo) vivirá en carne propia las crueles reglas de la cárcel y en las que él no tiene poder alguno. 

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Y en el bloque nocturno, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán profundizando sus tramas, mientras que El Internado estrenará un nuevo episodio donde la convivencia seguirá marcada por crecientes tensiones dentro del encierro.

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¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 29 de abril?

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