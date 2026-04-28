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Programación de Mega para este miércoles 29 de abril: Conoce el horario de Reunión de Superados
Este miércoles 29 de abril, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.
En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) vivirá en carne propia las crueles reglas de la cárcel y en las que él no tiene poder alguno.
Y en el bloque nocturno, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán profundizando sus tramas, mientras que El Internado estrenará un nuevo episodio donde la convivencia seguirá marcada por crecientes tensiones dentro del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 29 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:50 horas.
- Reunión de Superados: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.
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