Programación de Mega para este jueves 7 de mayo: Revisa cuándo se emitirá El Jardín de Olivia

06 may. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 7 de mayo, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries, con conflictos que seguirán complicando a sus protagonistas.

En El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) descubrirá que Vanessa (Begoña Basauri) trabaja para Clemente, algo que podría usar a su favor.

Más tarde, la programación continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, además de un nuevo capítulo de El Internado, donde las tensiones seguirán marcando la convivencia dentro del encierro.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 7 de mayo?

Todo sobre Programación