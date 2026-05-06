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Programación de Mega para este jueves 7 de mayo: Revisa cuándo se emitirá El Jardín de Olivia
Este jueves 7 de mayo, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries, con conflictos que seguirán complicando a sus protagonistas.
En El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) descubrirá que Vanessa (Begoña Basauri) trabaja para Clemente, algo que podría usar a su favor.
Más tarde, la programación continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, además de un nuevo capítulo de El Internado, donde las tensiones seguirán marcando la convivencia dentro del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 7 de mayo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 12:30 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:50 horas.
- Reunión de Superados: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.
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