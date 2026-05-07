Programación de Mega para este viernes 8 de mayo: Revisa a qué hora se emitirá Detrás del Muro
Este viernes 8 de mayo, Mega tendrá una noche marcada por el suspenso y el humor con nuevos episodios de sus principales producciones.
En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) explotará y amenazará con matar a Franco (Emilio Edwards) en una tensa llamada telefónica.
Más tarde, la programación dará paso al humor con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que contará con la actriz Ingrid Cruz como gran invitada de la noche.
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 8 de mayo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Reunión de Superados (lo mejor): 00:30 horas.