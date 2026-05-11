Programación de Mega para este martes 12 de mayo: Revisa a qué hora se emitirá Aguas de Oro

11 may. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 12 de mayo, Mega presentará una jornada marcada por momentos decisivos en sus teleseries, con historias que avanzan hacia puntos cada vez más intensos para sus protagonistas.

En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) y Vanessa (Begoña Basauri) tendrán sospechas de que Elisa (Carla Medel) no ha sido completamente sincera con ellos.

Más tarde, en la franja nocturna, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán desarrollando sus principales conflictos, mientras que El Internado sumará un nuevo episodio en el que las tensiones dentro del encierro seguirán en aumento.

¿Cómo será la programación de Mega este martes 12 de mayo?

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