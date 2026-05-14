Programación de Mega para este viernes 15 de mayo: Revisa el horario de Detrás del Muro

14 may. 2026 - 21:30 hrs.

Mega prepara una noche cargada de emociones este viernes 15 de mayo, con una programación que mezclará tensión y humor en pantalla.

En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) querrá ir más lejos y tomará el arma de Luis Emilio (Alejandro Trejo), con tal de saber qué sucede con Olivia (Violeta Silva).

Más tarde, la programación dará paso al humor con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que contará con Julio César Rodríguez como gran invitado de la noche.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 15 de mayo?

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