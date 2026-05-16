Programación de Mega para este domingo 17 de mayo: Revisa a qué hora se emitirá Atrapados 133
Este domingo 17 de mayo, Mega apostará por una noche cargada de adrenalina y tensión con dos de sus apuestas más comentadas del horario prime.
Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, llegará a la pantalla un nuevo capítulo de Atrapados 133, el espacio conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos operativos policiales y muestra en detalle el trabajo de Carabineros en terreno.
Más tarde será el turno de El Internado, reality que continuará desarrollando nuevos conflictos y tensiones entre los participantes al interior de la casona.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 17 de mayo?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo Mejor): 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:10 horas.
- Atrapados 133: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.