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Programación de Mega para este viernes 22 de mayo: Conoce a qué hora se emitirá Detrás del Muro
Este viernes 22 de mayo, Mega tendrá una noche marcada por el suspenso y el humor con nuevos episodios de sus principales producciones.
En El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) quedará muy nervioso al saber las noticias sobre Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Más tarde, la programación dará paso al humor con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que contará con Carmen Gloria Arroyo como gran invitada de la noche.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 22 de mayo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 12:30 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Reunión de Superados (lo mejor): 00:30 horas.