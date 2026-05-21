Programación de Mega para este viernes 22 de mayo: Conoce a qué hora se emitirá Detrás del Muro

21 may. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 22 de mayo, Mega tendrá una noche marcada por el suspenso y el humor con nuevos episodios de sus principales producciones.

En El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) quedará muy nervioso al saber las noticias sobre Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Más tarde, la programación dará paso al humor con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que contará con Carmen Gloria Arroyo como gran invitada de la noche.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 22 de mayo?

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