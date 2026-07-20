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Programación de Mega para este martes 21 de julio: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2 mega

Programación de Mega para este martes 21 de julio: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2

  • Por Mega

Este martes 21 de julio, Mega acompañará una vez más a los televidentes con una tarde marcada por las emociones, los secretos y las decisiones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus exitosas producciones.

En El Jardín de Olivia, donde Joaquín (Francisco Dañobeitia) le advirtirá a los hermanos Walker que Ignacia (Cota Castelblanco) corre peligro y tendrá toda la razón. 

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Más tarde será el turno de Reunión de Superados, que continuará desarrollando las historias de sus personajes. Posteriormente, Volverías con tu Ex? 2 volverá a instalar la tensión en la casona con nuevos conflictos, inesperados acercamientos y situaciones que seguirán remeciendo la convivencia entre los participantes.

Debido al sistema frontal que afecta a gran parte del país, la programación de Mega podrá experimentar modificaciones para privilegiar la cobertura de las contingencias y entregar información actualizada sobre la evolución de este evento meteorológico.

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¿Cómo será la programación de Mega este martes 21 de julio?

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