Programación de Mega para este martes 21 de julio: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este martes 21 de julio, Mega acompañará una vez más a los televidentes con una tarde marcada por las emociones, los secretos y las decisiones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus exitosas producciones.
En El Jardín de Olivia, donde Joaquín (Francisco Dañobeitia) le advirtirá a los hermanos Walker que Ignacia (Cota Castelblanco) corre peligro y tendrá toda la razón.
Más tarde será el turno de Reunión de Superados, que continuará desarrollando las historias de sus personajes. Posteriormente, Volverías con tu Ex? 2 volverá a instalar la tensión en la casona con nuevos conflictos, inesperados acercamientos y situaciones que seguirán remeciendo la convivencia entre los participantes.
Debido al sistema frontal que afecta a gran parte del país, la programación de Mega podrá experimentar modificaciones para privilegiar la cobertura de las contingencias y entregar información actualizada sobre la evolución de este evento meteorológico.
¿Cómo será la programación de Mega este martes 21 de julio?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar: 00:15 horas.
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