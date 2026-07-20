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La desgarradora despedida de Franco con Vanessa en EJDO: "Quería pasar el resto de mi vida contigo"

  • Por Josefa Soffia

Uno de los momentos más impactantes del capítulo 340 de El Jardín de Olivia fue la desgarradora llamada que Franco (Emilio Edwards) le hizo a Vanessa (Begoña Basauri) tras escapar del "Rucio" (Sebastián Saguz).

Sin saber quién estaba al otro lado de la línea, Vanessa contestó el teléfono. Al reconocer su voz, inmediatamente le preguntó a Franco si estaba bien y qué había ocurrido.

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Franco, con dificultad para hablar, le respondió que no había tiempo para explicaciones y comenzó a pedirle perdón.

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Desconcertada, Vanessa quiso saber por qué se estaba despidiendo de esa manera y él le confesó que estaba gravemente herido. Vanessa le pide que le envíe su ubicación para ir a buscarlo de inmediato, pero Franco se niega.

Antes de perder las fuerzas, quiso decirle una última verdad

Franco no quiso perder el tiempo y, a duras penas, se sinceró. "Perdón por mentirte... pero es verdad que te amo. Quería pasar el resto de mi vida contigo". Tras esas palabras, Franco dejó de responder.

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Vanessa intentó volver a llamarlo nuevamente, pero no obtuvo respuesta, mientras él finalmente se desvanecía.

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