La desgarradora despedida de Franco con Vanessa en EJDO: "Quería pasar el resto de mi vida contigo"

20 jul. 2026 - 17:55 hrs.

Uno de los momentos más impactantes del capítulo 340 de El Jardín de Olivia fue la desgarradora llamada que Franco (Emilio Edwards) le hizo a Vanessa (Begoña Basauri) tras escapar del "Rucio" (Sebastián Saguz).

Sin saber quién estaba al otro lado de la línea, Vanessa contestó el teléfono. Al reconocer su voz, inmediatamente le preguntó a Franco si estaba bien y qué había ocurrido.

Franco, con dificultad para hablar, le respondió que no había tiempo para explicaciones y comenzó a pedirle perdón.

El Jardín de Olivia

Desconcertada, Vanessa quiso saber por qué se estaba despidiendo de esa manera y él le confesó que estaba gravemente herido. Vanessa le pide que le envíe su ubicación para ir a buscarlo de inmediato, pero Franco se niega.

Antes de perder las fuerzas, quiso decirle una última verdad

Franco no quiso perder el tiempo y, a duras penas, se sinceró. "Perdón por mentirte... pero es verdad que te amo. Quería pasar el resto de mi vida contigo". Tras esas palabras, Franco dejó de responder.

Vanessa intentó volver a llamarlo nuevamente, pero no obtuvo respuesta, mientras él finalmente se desvanecía.