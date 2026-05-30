Programación de Mega para este domingo 31 de mayo: ¿Cuál es el horario de Atrapados 133?

30 may. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 31 de mayo, Mega apostará por una noche cargada de adrenalina y tensión con dos de sus apuestas más comentadas del horario prime.

Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, llegará a la pantalla un nuevo capítulo de Atrapados 133, el espacio conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos operativos policiales y muestra en detalle el trabajo de Carabineros en terreno.

Más tarde será el turno de El Internado, reality que continuará desarrollando nuevos conflictos y tensiones entre los participantes al interior de la casona.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 31 de mayo?

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