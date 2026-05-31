Programación de Mega para este lunes 1 de junio: Revisa a qué hora se emitirá El Internado

31 may. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 01 de junio, Mega continuará desarrollando sus principales historias con capítulos que estarán marcados por la tensión y los conflictos.

En El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) se acercará a Mariana (Catalina Stuardo) con urgencia. Su madre tuvo serias complicaciones médicas y tendrá que acompañarla al hospital.

Más tarde, la programación seguirá con un nuevo capítulo de Reunión de Superados, además de un nuevo episodio de El Internado, donde las tensiones continuarán impactando la convivencia dentro del encierro.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 01 de mayo?

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