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Programación de Mega para este jueves 16 de julio: Un despliegue completo por la actualidad

Programación de Mega para este jueves 16 de julio: Un despliegue completo por la actualidad

  • Por Matías Rivera

Este jueves 16 de julio, feriado en Chile, Mega ofrecerá una parrilla programática llena de actualidad y entretención para nuestro país, siempre atentos al sistema frontal que se acerca a la zona central. 

En El Jardín de OliviaBastián (Alonso Quintero) visitará a Clemente (Pipo Gormaz) en prisión para darle una información que podría cambiar su futuro.

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Más adelante, la programación continuará con un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2. Sin embargo, es importante mencionar que la programación de Mega está sujeta a la actualidad del país. 

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¿Cuál será la programación de Mega este jueves 16?

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