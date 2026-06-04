Programación de Mega para este viernes 5 de junio: Este es el horario de Detrás del Muro
Mega encenderá la pantalla este viernes 5 de junio con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en una de sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) recibirá la ubicación de Olivia (Violeta Silva). Se tratará de la misma parcela en la que estuvo apenas días atrás.
Más tarde, la programación dará paso al humor con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que contará con Pelao Rodrigo González como gran invitado de la noche.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 5 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 14:50 horas.
- La Hora de Jugar: 15:50 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Reunión de Superados: 00:30 horas
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