Programación de Mega para este lunes 8 de junio: A esta hora es el gran estreno de Volverías con tu ex? 2

07 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 8 de junio, Mega continuará desarrollando sus principales historias con capítulos que estarán marcados por la tensión y los conflictos. Sin embargo, el gran evento será el estreno de Volverías con tu ex? 2.

En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) saldrá corriendo de la parcela porque la policía lo estará buscando. Desesperado, necesitará la ayuda de Diana (Nicole Espinoza) para que vele por Olivia (Violeta Silva).



Más tarde, la programación seguirá con un nuevo capítulo de Reunión de Superados, además del gran estreno de Volverías con tu ex? 2.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 8 de mayo?

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