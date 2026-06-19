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Programación de Mega para este sábado 20 de junio: Este es el horario de Only Friends Only Friends

Programación de Mega para este sábado 20 de junio: Este es el horario de Only Friends

  • Por Mega

Este sábado 20 de junio, Mega tendrá una programación cargada de tradiciones, viajes y conversación en profundidad.

En la tarde, disfruta de toda la cultura con programas como Viajando Ando, Nuestras Fiestas y Acceso a lo nuestro.

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Más tarde, en horario estelar, Only Friends emitirá un nuevo capítulo con José Antonio Neme, Raquel Argandoña y una invitada imperdible: Mariana Derderian

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 20 de junio?

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