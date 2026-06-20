Programación de Mega para este domingo 21 de junio: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2

20 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 21 de junio, Mega tendrá una noche marcada por la acción, las emociones y los conflictos, con dos producciones que prometen mantener a la audiencia atenta a la pantalla.

Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, disfruta de Atrapados 133, el programa conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos procedimientos policiales y muestra en detalle el trabajo que realiza Carabineros en terreno ante diversas situaciones de emergencia.

Más tarde, la entretención continuará con un nuevo episodio de Volverías con tu Ex? 2, reality que sigue profundizando en las historias, conflictos y reencuentros entre sus participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 21 de junio?

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