Programación de Mega para este martes 23 de junio: Conoce el horario de El Jardín de Olivia
Este martes 23 de junio, Mega presentará una nueva jornada cargada de tensión, revelaciones y momentos decisivos en sus principales producciones de ficción y reality.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Luis Emilio (Alejandro Trejo) tendrá que dejar ir a Mariana (Catalina Stuardo) porque fue amenzado de muerte por Franco (Emilio Edwards).
La programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, antes de dar paso a Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando complejas decisiones al interior del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 23 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas.
- El Juicio de los ex: 00:00 horas.
Leer más de