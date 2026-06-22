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Programación de Mega para este martes 23 de junio: Conoce el horario de El Jardín de Olivia mega

Programación de Mega para este martes 23 de junio: Conoce el horario de El Jardín de Olivia

  • Por Mega

Este martes 23 de junio, Mega presentará una nueva jornada cargada de tensión, revelaciones y momentos decisivos en sus principales producciones de ficción y reality.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Luis Emilio (Alejandro Trejo) tendrá que dejar ir a Mariana (Catalina Stuardo) porque fue amenzado de muerte por Franco (Emilio Edwards). 

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La programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, antes de dar paso a Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando complejas decisiones al interior del encierro.

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¿Cómo será la programación de Mega este martes 23 de junio?

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