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Programación de Mega para este jueves 25 de junio: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este jueves 25 de junio, Mega presentará nuevos y emocionantes capítulos en sus producciones de ficción y reality.
En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) pasarán una noche juntos en la cabaña.
Más tarde, la programación continuará con un nuevo capítulo de Reunión de Superados, seguido de Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 25 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:20 horas.
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