Programación de Mega para este jueves 25 de junio: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2

24 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 25 de junio, Mega presentará nuevos y emocionantes capítulos en sus producciones de ficción y reality.

En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) pasarán una noche juntos en la cabaña.

Más tarde, la programación continuará con un nuevo capítulo de Reunión de Superados, seguido de Volverías con tu Ex? 2.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 25 de junio?

Todo sobre Programación