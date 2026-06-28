Programación de Mega para este lunes 29 de junio: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este lunes 29 de junio, feriado, Mega dará el puntapié inicial a una nueva semana con una programación que reunirá teleseries, reality y análisis de los momentos más comentados de la televisión.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Luis Emilio (Alejandro Trejo) llamará a Franco (Emilio Edwards) para concertar el último pago de su trato.
La programación continuará con una nueva entrega de Reunión de Superados y, posteriormente, con un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando conflictos, reencuentros y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 29 de junio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- El Juicio de los Ex: 00:15 horas.
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