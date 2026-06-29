Programación de Mega para este martes 30 de junio: Revisa a qué hora se emitirá Reunión de Superados

29 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 30 de junio, Mega ofrecerá una nueva jornada de entretención con capítulos que traerán importantes avances en sus teleseries y reality.

La tarde comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Clemente (Pipo Gormaz) ingresará a la misma cárcel donde su padre estuvo encerrado por 10 meses. Sin embargo, él sí es inocente de los cargos que se formulan en su contra.

Más adelante, la programación continuará con un nuevo capítulo de Reunión de Superados y, posteriormente, con una nueva entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando nuevos conflictos y acercamientos al interior de la casona.

¿Cómo será la programación de Mega este martes 30 de junio?

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