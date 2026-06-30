Programación de Mega para este miércoles 1 de julio: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este miércoles 1 de julio, Mega tendrá una programación marcada por impactantes revelaciones, decisiones que cambiarán el rumbo de sus personajes y nuevos conflictos al interior de la casona de Volverías con tu Ex? 2.
En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará decidido a no perderle el rastro a Samuel (Simón Beltrán) y confrontará telefónicamente a Raúl (César Caillet) por llevárselo lejos.
Más tarde, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, para luego dar paso a una nueva entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando intensos conflictos, inesperados acercamientos y nuevas decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 1 de julio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- El Juicio de los Ex: 00:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:15 horas.