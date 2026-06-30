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Programación de Mega para este miércoles 1 de julio: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2 mega

Programación de Mega para este miércoles 1 de julio: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2

  • Por Mega

Este miércoles 1 de julio, Mega tendrá una programación marcada por impactantes revelaciones, decisiones que cambiarán el rumbo de sus personajes y nuevos conflictos al interior de la casona de Volverías con tu Ex? 2.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará decidido a no perderle el rastro a Samuel (Simón Beltrán) y confrontará telefónicamente a Raúl (César Caillet) por llevárselo lejos.

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Más tarde, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, para luego dar paso a una nueva entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando intensos conflictos, inesperados acercamientos y nuevas decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.

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¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 1 de julio?

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