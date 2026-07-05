Programación de Mega para este lunes 6 de julio: Revisa el horario de El Jardín de Olivia

05 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 6 de julio, Mega iniciará una nueva semana con una programación marcada por importantes revelaciones, conflictos familiares y nuevos desafíos que remecerán a los protagonistas de sus producciones.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Jessica (Ignacia Sepúlveda) hará subir a Bastián (Alonso Quintero) a su departamento para contarle en extenso sobre su reencuentro con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, seguido de otra entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando intensos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 6 de julio?

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