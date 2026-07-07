Programación de Mega para este miércoles 8 de julio: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este miércoles 8 de julio, Mega ofrecerá una nueva tarde de emociones con capítulos que traerán importantes giros en sus teleseries y nuevos conflictos en su reality.
La programación comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Jessica (Ignacia Sepúlveda) estará dispuesta a cruzar sus propios límites con tal de mantener a raya a Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).
Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Posteriormente, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la intensa convivencia al interior de la casona, donde los participantes enfrentarán nuevos conflictos, tensiones y acercamientos que pondrán a prueba sus relaciones.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 8 de julio?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- El Juicio de los Ex: 00:15 horas.
Leer más de