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Programación de Mega para este miércoles 8 de julio: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2 mega

Programación de Mega para este miércoles 8 de julio: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2

  • Por Mega

Este miércoles 8 de julio, Mega ofrecerá una nueva tarde de emociones con capítulos que traerán importantes giros en sus teleseries y nuevos conflictos en su reality.

La programación comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Jessica (Ignacia Sepúlveda) estará dispuesta a cruzar sus propios límites con tal de mantener a raya a Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo). 

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Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Posteriormente, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la intensa convivencia al interior de la casona, donde los participantes enfrentarán nuevos conflictos, tensiones y acercamientos que pondrán a prueba sus relaciones.

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¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 8 de julio?

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