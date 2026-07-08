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Programación de Mega para este jueves 9 de julio: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia? mega

Programación de Mega para este jueves 9 de julio: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

  • Por Mega

Este jueves 9 de julio, Mega ofrecerá una nueva jornada de emociones con capítulos que estarán marcados por inesperados planes, intensos conflictos y decisivas conversaciones.

En El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) dejará entrar a Vanessa (Begoña Basauri) en la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) para tomarlo por sorpresa. 

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Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego, Volverías con tu Ex? 2 seguirá mostrando la intensa convivencia en la casona, donde los participantes enfrentarán nuevos desafíos, fuertes conflictos y sorpresivos acercamientos que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.

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¿Cómo será la programación de Mega este jueves 9 de julio?

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