Programación de Mega para este jueves 9 de julio: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

08 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 9 de julio, Mega ofrecerá una nueva jornada de emociones con capítulos que estarán marcados por inesperados planes, intensos conflictos y decisivas conversaciones.

En El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) dejará entrar a Vanessa (Begoña Basauri) en la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) para tomarlo por sorpresa.

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego, Volverías con tu Ex? 2 seguirá mostrando la intensa convivencia en la casona, donde los participantes enfrentarán nuevos desafíos, fuertes conflictos y sorpresivos acercamientos que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 9 de julio?

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