Programación de Mega para este sábado 11 de julio: Este será el horario de Meganoticias Siempre Juntos
Este sábado 11 de julio, Mega ofrecerá una programación especialmente preparada para quienes disfrutan de las tradiciones chilenas y los grandes éxitos de la televisión.
La tarde estará dedicada a una selección de espacios que rescatan la cultura, las costumbres y el patrimonio nacional, con nuevos episodios de Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro.
Y en el horario prime, la entretención continuará con una nueva oportunidad para revivir los momentos más impactantes de la semana en Volverías con tu Ex? 2, el exitoso reality de Mega.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 11 de julio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 15:00 horas.
- De Aquí Vengo Yo: 16:00 horas.
- Tesoros de mi barrio: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 22:35 horas.
- Travel App: 00:45 horas.
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