Programación de Mega para este sábado 11 de julio: Este será el horario de Meganoticias Siempre Juntos

10 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 11 de julio, Mega ofrecerá una programación especialmente preparada para quienes disfrutan de las tradiciones chilenas y los grandes éxitos de la televisión.

La tarde estará dedicada a una selección de espacios que rescatan la cultura, las costumbres y el patrimonio nacional, con nuevos episodios de Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro.

Y en el horario prime, la entretención continuará con una nueva oportunidad para revivir los momentos más impactantes de la semana en Volverías con tu Ex? 2, el exitoso reality de Mega.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 11 de julio?

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