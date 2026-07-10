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Programación de Mega para este sábado 11 de julio: Este será el horario de Meganoticias Siempre Juntos mega

Programación de Mega para este sábado 11 de julio: Este será el horario de Meganoticias Siempre Juntos

  • Por Mega

Este sábado 11 de julio, Mega ofrecerá una programación especialmente preparada para quienes disfrutan de las tradiciones chilenas y los grandes éxitos de la televisión.

La tarde estará dedicada a una selección de espacios que rescatan la cultura, las costumbres y el patrimonio nacional, con nuevos episodios de Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro.

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Y en el horario prime, la entretención continuará con una nueva oportunidad para revivir los momentos más impactantes de la semana en Volverías con tu Ex? 2, el exitoso reality de Mega.

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 11 de julio?

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