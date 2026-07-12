Programación de Mega para este lunes 13 de julio: Revisa el horario de Reunión de Superados

12 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 13 de julio, Mega dará inicio a una nueva semana con capítulos que estarán marcados por inesperadas confesiones, decisivas conversaciones y nuevas tensiones entre sus protagonistas.

La tarde comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará con sed de venganza contra Jessica (Ignacia Sepúlveda)y Vanessa (Begoña Basauri).

Más adelante, la programación continuará con un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá poniendo a prueba a los participantes con nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 13 de julio?

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