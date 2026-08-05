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Programación de Mega para este jueves 6 de agosto: Revisa el horario de El Jardín de Olivia
Este jueves 6 de agosto, Mega tendrá una jornada marcada por importantes decisiones, inesperados acercamientos y nuevos conflictos que marcarán el destino de los protagonistas de sus producciones de ficción y reality.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Diana (Nicole Espinoza) se enterará de los siniestros registros que Luis Emilio (Alejandro Trejo) guardaba de cada una de sus víctimas.
Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, para luego dar paso a otra entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando nuevos desafíos, intensos conflictos y sorpresivos acercamientos al interior de la casona.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 6 de agosto?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:45 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.