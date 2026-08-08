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Programación de Mega para este domingo 9 de agosto: Revisa cuándo se estrenará Coliseo mega

Programación de Mega para este domingo 9 de agosto: Revisa cuándo se estrenará Coliseo

  • Por Sebastián Mena

Este domingo 9 de agosto, Mega ofrecerá una programación que combinará cultura, investigación y humor, con una variada propuesta para acompañar a los televidentes durante toda la jornada.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de De Paseo. Más tarde será el turno de ¿A qué costo?, espacio que abordará impactantes historias relacionadas con el uso de materias primas.

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Y en el horario estelar, la programación continuará con una nueva entrega de Atrapados 133, para luego dar paso al esperado estreno de la nueva temporada de Coliseo, un humorista para Viña.

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¿Cómo será la programación de Mega este domingo 9 de agosto?

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