mega
Programación de Mega para este domingo 9 de agosto: Revisa cuándo se estrenará Coliseo
Este domingo 9 de agosto, Mega ofrecerá una programación que combinará cultura, investigación y humor, con una variada propuesta para acompañar a los televidentes durante toda la jornada.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de De Paseo. Más tarde será el turno de ¿A qué costo?, espacio que abordará impactantes historias relacionadas con el uso de materias primas.
Y en el horario estelar, la programación continuará con una nueva entrega de Atrapados 133, para luego dar paso al esperado estreno de la nueva temporada de Coliseo, un humorista para Viña.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 9 de agosto?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- ¿A qué costo?: 16:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 17:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 21:30 horas.
- Coliseo: 22:15 horas.
- Dale Play (lo mejor): 00:30 horas.
Leer más de