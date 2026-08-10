mega
Programación de Mega para este martes 11 de agosto: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2
Mega vivirá una intensa jornada este martes 11 de agosto con nuevos capítulos de sus teleseries y reality, marcados por momentos decisivos para sus protagonistas.
La tarde comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Elisa (Carla Medel) presentará evidencia clave contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) en su juicio.
Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Luego, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la convivencia en la casona, donde los participantes deberán enfrentar nuevos conflictos, tensiones y acercamientos que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 11 de agosto?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:45 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.