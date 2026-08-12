Programación de Mega para este jueves 13 de agosto: Revisa cuándo se emitirá Reunión de Superados

12 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 13 de agosto, Mega ofrecerá una nueva jornada con capítulos de sus teleseries y reality, donde sus protagonistas enfrentarán situaciones que podrían influir en el rumbo de sus historias.

En El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se enterará del escape de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien tomará a la pequeña Olivia (Violeta Silva) como rehén para poder salir del país.

Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Luego, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la convivencia en la casona, marcada por nuevos conflictos, tensiones y acercamientos entre sus participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 13 de agosto?

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