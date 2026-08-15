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Programación de Mega para este domingo 16 de agosto: Este es el horario del nuevo capítulo de Atrapados 133
Este domingo 16 de agosto, Mega ofrecerá una programación que combinará cultura, investigación y humor, con una variada propuesta para acompañar a los televidentes durante toda la jornada.
La tarde estará repleta de deporte y humor, y es que Mega transmitirá el partido de la Universidad de Chile vs. Unión Española por la Liga Femenina de Fútbol Nacional, mientras que a su fin se dará lo mejor de Detrás del Muro.
Y en el horario estelar, la programación continuará con una nueva entrega de Atrapados 133 por Luis Ugalde.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 16 de agosto?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Liga Femenina: U. de Chile vs. Unión Española: 14:40 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 17:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:25 horas.
- Dale Play (lo mejor): 00:20 horas.
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