Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este domingo 16 de agosto: Este es el horario del nuevo capítulo de Atrapados 133 mega

Programación de Mega para este domingo 16 de agosto: Este es el horario del nuevo capítulo de Atrapados 133

  • Por Matías Rivera

Este domingo 16 de agosto, Mega ofrecerá una programación que combinará cultura, investigación y humor, con una variada propuesta para acompañar a los televidentes durante toda la jornada.

La tarde estará repleta de deporte y humor, y es que Mega transmitirá el partido de la Universidad de Chile vs. Unión Española por la Liga Femenina de Fútbol Nacional, mientras que a su fin se dará lo mejor de Detrás del Muro. 

Lo más visto

Y en el horario estelar, la programación continuará con una nueva entrega de Atrapados 133 por Luis Ugalde. 

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 16 de agosto?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto