Programación de Mega para este lunes 17 de agosto: Conoce el horario de estreno de La Baronesa

16 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 17 de agosto, Mega dará inicio a una nueva semana con nuevos capítulos de sus teleseries y reality, donde los protagonistas enfrentarán decisiones que podrían influir en el desarrollo de sus historias.

En el capítulo final de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) quedará muy malherido tras el atropello de Bastián (Alonso Quintero), pero pese a lo anterior, estará fuera de peligro.

Enseguida, tras el final de El Jardín de Olivia llegará el gran estreno de La Baronesa, la nueva teleserie vespertina que llega a encender la tarde de los televidentes.

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá dando de qué hablar entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que marcarán el rumbo de los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 17 de agosto?

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