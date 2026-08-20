Programación de Mega para este viernes 21 de agosto: Conoce el horario de Detrás del Muro

20 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 21 de agosto, Mega ofrecerá una nueva jornada de entretención con capítulos de sus principales producciones, que continuarán desarrollando las historias de sus protagonistas.

La tarde comenzará con un nuevo episodio de La Baronesa, donde Francesca (Katyna Huberman) finalmente llevará a cabo la terapia de regresión con Clara (Lorena Bosch). Si las cosas salen bien, podrían descubrir por qué su amiga tiene lagunas mentales.

Lo más visto de Detrás del Muro 1 Cabo Railef se presentó ante el cabo Tapia a 10 años de su muerte y se puso al día en Detrás del Muro

Más tarde, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el programa conducido por Kike Morandé, que contará con la participación especial de la humorista Piare con Pe.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 21 de agosto?

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