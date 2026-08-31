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Programación de Mega para este martes 1 de septiembre: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este martes 1 de septiembre, Mega presentará una nueva jornada de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) no se tomará a bien el quiebre con Emilia (Octavia Bernasconi) y le echará toda la culpa a Aurora (Loreto Valenzuela).
En horario prime, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Posteriormente, será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá marcada por nuevos enfrentamientos, acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 1 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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