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Programación de Mega para este viernes 4 de septiembre: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?
Este viernes 4 de septiembre, Mega presentará una nueva jornada de entretención, con capítulos que traerán importantes momentos en sus principales producciones.
La tarde estará marcada por un nuevo episodio de La Baronesa, donde se confirmará que Samuel (Francisco Ossa) ha sido uno de los tantos hombres contratados por Antonio (Carlos Díaz) para acostarse con Clara (Lorena Bosch).
Más tarde, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, espacio conducido por Kike Morandé que tendrá una participación especial del reconocido humorista Álvaro Salas.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 4 de septiembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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