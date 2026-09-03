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Programación de Mega para este viernes 4 de septiembre: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro? mega

Programación de Mega para este viernes 4 de septiembre: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

  • Por Mega

Este viernes 4 de septiembre, Mega presentará una nueva jornada de entretención, con capítulos que traerán importantes momentos en sus principales producciones.

La tarde estará marcada por un nuevo episodio de La Baronesa, donde se confirmará que Samuel (Francisco Ossa) ha sido uno de los tantos hombres contratados por Antonio (Carlos Díaz) para acostarse con Clara (Lorena Bosch).

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Más tarde, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, espacio conducido por Kike Morandé que tendrá una participación especial del reconocido humorista Álvaro Salas.

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¿Cómo es la programación de Mega este viernes 4 de septiembre?

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